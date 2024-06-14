"لقب الماتادور".. متى سُجل آخر "هاتريك" في بطولة اليورو؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تنطلق النسخة السابعة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، في العاشرة مساء اليوم، بلقاء الافتتاح بين المنظم منتخب ألمانيا واسكتلندا.

وقبل 16 عاما في يورو 2008، سجل ديفيد فيا ثلاثية قادت منتخب إسبانيا "الماتادور" للفوز على روسيا بنتيجة 4-1، في أولى مباريات المجموعات الرابعة، وكان هذا آخر "هاتريك" في بطولة اليورو.

وحقق حينها منتخب إسبانيا لقب يورو 2008 للمرة الثانية في تاريخه، عقب الفوز على ألمانيا في المباراة النهائية بهدف دون رد سجله فيرناندو توريس.

اقرأ أيضًا:

"ثنائي مدريد في المقدمة".. تعرف على اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية في يورو 2024

"صاحب مقهى و239 هدفًا".. دليلك لمدربي يورو 2024