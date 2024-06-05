معسكر سويسرا يجهز منتخب الدراجات للأولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل منتخب مصر للدراجات بقيادة محمد إبراهيم المدير الفني استعدادته للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية من خلال معسكره المقام حاليا في مضمار الدراجات باستاد القاهرة الدولي.

ويستمر معسكر منتخب مصر للدراجات باستاد القاهرة حتى يوم 19 يونيو الجاري، قبل سفر بعثة المنتخب إلى سويسرا للدخول في معسكر مغلق هناك، ضمن خطة الاتحاد المصري للدراجات لإعداد المنتخب للمشاركة في الأولمبياد.

وكشف محمد إبراهيم المدير الفني لمنتخب مصر للدراجات أن معسكر المنتخب في سيويسرا سينطلق بداية من يوم 20 يونيو الجاري ويستمر لمدة أسبوعين على أن يعود المنتخب إلى القاهرة عقب انتهاء المعسكر المغلق ليستكمل معسكره بمضمار ستاد القاهرة قبل السفر إلى فرنسا للمشاركة في الأولمبياد.

يذكر ان منتخب مصر للدراجات تأهل إلى أولمبياد باريس 2024 بـ 4 لاعبين وهم ابتسام زايد وشهد سعيد و يوسف زكي و محمود بكر بقيادة محمد إبراهيم المدير الفني.