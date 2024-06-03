ثلاثى الزمالك ينتظم فى التدريبات الجماعيه

ياسر رشاد - القاهرة - انتظم ثلاثى الزمالك عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا والسنغالي إبراهيما نداي لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الثلاثي غاب عن تدريب الأمس بعد الحصول على إذن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز .

وشارك اللاعبون في جميع الفقرات بصورة طبيعية استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.