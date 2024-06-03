مورينيو يعلق على توليه قيادة فنربخشة

ياسر رشاد - القاهرة - علق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما وريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق وفنربخشة الحالي، على توليه القيادة الفنية للفريق الإيطالي خلال الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يقود مورينيو فنربخشة التركي خلال الموسم المقبل، وذلك من أجل إعادة الفريق لمنصات التتويج، حيث أكد أنه يرغب في تحقيق الألقاب.

تصريحات مورينيو

تحدث مورينيو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، حيث قال: "الطموح هو اللعب من أجل الفوز، هو أن تشعر بالصدمة، وبضغط ضرورة الفوز في كل مباراة إذا أردت أن تكون بطلا".

وتابع: "بالطبع، هذا هو واقع فنربخشة، بالنسبة لي، فنربخشة يعني الطموح".

وعن الحماس وإرادته في أن يقود الفريق التركي، قال المدرب البرتغالي: "غدا، واللعب مباشرة نهاية الأسبوع".

وأردف: "على الكل داخل النادي، بدءًا من الرئيس والمدير، ومجلس الإدارة أن يتحلوا بالصبر، لكن هذا لا ينطبق على الجماهير، يجب أن تكون مجنونة ومتحمسة، عليهم مطالبتنا بالمزيد، وتشكيل الضغط على اللاعبين ".

وتابع: " إذا لم يستطع اللاعبون تحمل هذا الضغط، فهم ليسوا جيدين كفاية لارتداء هذا القميص".

وأضاف: "بالطبع، هذه الفوارق الكبيرة ليست جيدة، كما أرغب في أن يكون مستوى المنافسة أفضل في الموسم المقبل، وأن يكون هناك توازنا أكبر، وعددا أكبر من الأندية التي تنافس على المركز الأول، فهذا هو الأفضل للمسابقة، أريد أن أكون بطلا بنقاط أقل من 99".