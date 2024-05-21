الاهلي يجهز مفاجأة لـ علي معلول بعد إصابته

يجهز مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، مفاجأة للتونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الكروي الأول، بعد الإصابة التي تعرض لها.

وخضع علي معلول، لعملية جراحية في وتر أكليس، اليوم الاثنين، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الاهلي ضد الترجي.

وغادر معلول، مباراة الاهلي ضد الترجي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، خلال الدقيقة السابعة، متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها في وتر أكليس.

وقال الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني، إن معلول قد لا يتم قيده في القائمة الأولى في الاهلي، وعلى أن يتم القيد في شهر يناير 2025.

وأوضح أنه كان هناك أحاديث كثيرة حول تجديد عقد الظهير التونسي، لكنه يريد البقاء في الاهلي، واللاعب كان لديه عروض خارجية، ولكن الإصابة أذالت كل العقبات.

وأشار إلى أن القلعة الحمراء اتخذت موقف رائع وقررت الإدارة مكافأة معلول، بتجديد عقده لمدة موسمين قادمين.

وأفاد، بأن الخطيب أعطى أوامر لمسئولي قطاع الكرة، بضرورة تجديد النجم التونسي، ويحصل على راتبه ومكافآته من خزينة النادي.

واختتم:” الاهلي يرسخ فكرة الأمان لأي لاعب، وهذا الموقف أيضًا تكرر مسبقًا مع محمد شكري وتقرر إعادته لصفوف الفريق رغم إصابته بالصليبي”.