حسين لبيب: أطالب جماهير الزمالك بالصبر وانتظروا بشرى سارة عن إيقاف القيد

ياسر رشاد - القاهرة - طالب حسين لبيب رئيس نادى الزمالك جماهير القلعة البيضاء بالصبر على المجلس خاصة فى ظل التحديات الصعبة والقوية التى تواجهها القلعة البيضاء فى الفترة الحالية.

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وزف لبيب خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى بشرى سارة لجماهير القلعة البيضاء فيما يخص أزمة القيد التى يعانى منها النادى فى الفترة الحالية مؤكداً أنها ستحل قريباً من أجل التعاقد مع صفقات قوية فى الانتقالات الصيفية المقبلة.



تابع رئيس الزمالك:" أتمنى فوز الاهلى على الترجى التونسي يوم السبت المقبل والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا ليواجه الزمالك على بطولة السوبر الأفريقى".

وواصل:" أعشق نادى الزمالك الذى تربيت داخله ولقطة الجرى داخل الاستاد عفوية للفرح مع جمهور الزمالك الكبير التى تواجد فى استاد القاهرة الدولى بعشرات الألأف".

وأكمل:" فى فترة قدومنا لنادى الزمالك لم يكن أحد متفائلاً فى حل المشاكل لكن مع الوقت استطعنا التغلب على كل الصعوبات ولا يوجد نادى مر بكم هذه المشاكل العملاقة".