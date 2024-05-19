ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يلا شوت في الدوري الإنجليزي

جولة إنجليزية بين Manchester City vs West Ham اليوم ، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي ، ويستضيف مانشستر سيتي نظيره وست هام يونايتد في تمام الساعة السادسة مساءً اليوم، الأحد، على ملعب "الاتحاد"، في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024 ، هذه المباراة تحمل أهمية كبيرة لتحديد مصير لقب الدوري لهذا الموسم.

يدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 88 نقطة، بينما يحتل وست هام يونايتد المركز التاسع برصيد 52 نقطة. فوز السيتي في هذه المباراة سيضمن لهم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي والعاشرة في تاريخ النادي، وهو إنجاز يسعى إليه الفريق بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

نجح مانشستر سيتي في تصدر ترتيب البريميرليج بعد فوزه الثمين على توتنهام بهدفين نظيفين في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة والثلاثين. هذا الفوز منح السيتي دفعة قوية قبل المواجهة الحاسمة ضد وست هام، حيث يأمل الفريق في مواصلة الانتصارات لضمان التتويج باللقب دون انتظار نتائج الآخرين.

سيدخل مانشستر سيتي المباراة بغيابات مؤثرة، حيث سيغيب الحارس البرازيلي إيدرسون مورايس بسبب إصابة في عينه اليمنى تعرض لها خلال مواجهة توتنهام. كما تحوم الشكوك حول مشاركة النجم البلجيكي كيفن دي بروين بسبب إصابة تعرض لها في نفس المباراة. هذه الغيابات قد تؤثر على تشكيلة الفريق، ولكن جوارديولا يعول على باقي اللاعبين لتعويض هذه الغيابات وتحقيق الفوز المطلوب.

تنص لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز على أن تحديد بطل الدوري في حال تساوي النقاط يتم وفقاً لفارق الأهداف، وفي حال التساوي يتم اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة، ثم المواجهات المباشرة. حالياً، يمتلك مانشستر سيتي فارق أهداف +60 (سجل 93 هدفاً واستقبل 33)، بينما يمتلك أرسنال +61 (سجل 89 هدفاً واستقبل 28). إذا تعادل الفريقان في النقاط، فإن أرسنال يتفوق في فارق الأهداف والمواجهات المباشرة، حيث فاز أرسنال في لقاء لندن 1-0 وتعادل الفريقان بدون أهداف في مانشستر.

تأثير مباراة أرسنال وإيفرتون

في نفس التوقيت، يستضيف أرسنال فريق إيفرتون على ملعب "الإمارات"، ويسعى أرسنال لتحقيق الفوز مع انتظار هدية من وست هام بالتعادل أو الفوز على مانشستر سيتي، ليتمكن من التتويج باللقب الذي غاب عن خزائن النادي منذ 20 عاماً. هذه المواجهة تجعل جماهير أرسنال تتابع مباراتين بحماس، آملة في تحقيق معجزة كروية في اللحظات الأخيرة من الموسم.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر يلا شوت

اضغط هنا لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر يلا شوت

تصريحات المدربين واللاعبين تشير إلى مدى أهمية هذه المباراة. بيب جوارديولا أكد على ضرورة التركيز وتحقيق الفوز لضمان التتويج، مشيداً بأداء لاعبيه في المباريات الأخيرة. من ناحية أخرى، أعرب مدرب وست هام عن أمله في تقديم مباراة قوية وإنهاء الموسم بنتيجة إيجابية، مما قد يؤثر على سباق اللقب.

توقعات الجماهير وأجواء المباراة

توقعات الجماهير تشير إلى أن المباراة ستكون مثيرة ومليئة بالتشويق. جماهير مانشستر سيتي تمني نفسها بتتويج جديد، بينما جماهير أرسنال تأمل في حدوث المفاجأة. الأجواء في ملعب "الاتحاد" ستكون مليئة بالحماس والتوتر، حيث يسعى الفريقان لتحقيق أهدافهما في الجولة الأخيرة.1

مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام تُعد واحدة من أهم مباريات الموسم، حيث سيتحدد فيها مصير لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. في حال فوز السيتي، سيحتفظ بلقبه للموسم الرابع على التوالي، أما إذا تعثر الفريق السماوي، فقد يشهد الدوري تحولاً دراماتيكياً لصالح أرسنال. جماهير كرة القدم تنتظر بفارغ الصبر لمتابعة أحداث هذه المباراة الحاسمة ومعرفة من سيتوج بطلاً للبريميرليج هذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي

تجمع المباراة بين مانشستر سيتي ضد وست هام، لحساب الجولة 38 والأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي، يوم الأحد، الموافق 19-5-2024.

وتنطلق مباراة مان سيتي ووست هام في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد الاتحاد.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي

تنقل مباراة مان سيتي ضد وست هام عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1.

معلق مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي

يعلق على أحداث مباراة مان سيتي ووست هام، المعلق عصام الشوالي.

تحدث مدافع فريق وست هام، فلاديمير كوفال، عن مواجهة مانشستر سيتي الحاسمة يوم الأحد المقبل، حيث اعترف أن لديه حافز إضافي من أجل منع حامل اللقب من التتويج بالبطولة هذا الموسم.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره وست هام، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "الاتحاد".

ويحتاج مانشستر سيتي إلى الفوز في تلك المباراة من أجل الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي، دون الأخذ في الاعتبار نتيجة مباراة آرسنال وإيفرتون.

وقال كوفال في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" العالمية: "لقد عُرضت عليّ قهوة مجانية لبقية حياتي! لدي العديد من مشجعي آرسنال من حولي، ابني يلعب كرة القدم، لذلك لدي مشجعين كبار لـ آرسنال هناك".

وأضاف: "لقد تلقيت بعض الرسائل منهم مثل: هدفك الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز قادم! وأشياء من هذا القبيل، سيكون أمرًا لطيفًا حقًا، لكننا سنرى".

وواصل: "أعتقد أن ديكلان رايس كان على اتصال بالأولاد الإنجليز، لكنه لم يرسل لي رسالة نصية! إنه لاعب في آرسنال، لذا فهو يهتم بفريقه وبأدائهم".

وأكد: "لم أتواصل مع أي شخص في آرسنال، لذلك لديهم معركتهم الخاصة ولنا معركتنا، أنا متحمس حقًا، لأكون صادقًا".

واستمر: "لا أستطيع الانتظار لرؤية كأس الدوري الإنجليزي للمرة الأولى، لذلك أنا متحمس حقًا، وآمل أن تكون مباراة جيدة جدًا".

واعترف: "ليس هناك شيء أفضل من أن يكون لديك خيار لتحديد لقب الدوري الإنجليزي، نحن لا نفكر في اللقب، لكن يمكننا أن نقرره، لذلك هذا جيد".

واستأنف: "ستكون قصة رائعة أن يتمكن وست هام من إلغاء سيطرة مانشستر سيتي، يمكن أن يكونوا أول فريق يفوز بها أربع مرات متتالية، لذلك سيكون من الجيد إيقاف ذلك".

واختتم: "ربما تكون واحدة من أصعب الأماكن للعب، أعلم أنه ليس لدينا سجل جيد هناك، أود أن أقول سجل سيئ للغاية! لكن هذه السلسلة يجب أن تنتهي في بعض الأحيان، ولماذا لا تنتهي يوم الأحد؟".