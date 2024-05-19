الزمالك يستعد لكتابة التاريخ أمام نهضة بركان.. واللقب 43 كلمة السر

ياسر رشاد - القاهرة - عشاق الزمالك بالوطن العربي، على موعد مباراة للتاريخ عندما يستضيف نهضة بركان المغربي، الليلة، في مواجهة مرتقبة تجمع الفريقين، بإياب نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية.

حكاية اللقب الـ 43

وسيكتب فريق الزمالك تاريخا جديدا وملحمة يتذكرها اذا تمكن من التتويج بكأس الكونفدرالية اللية، فسيعد اللقب الأفريقي رقم 14 له ورقم 43 للأندية المصرية في بطولات القارة.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين الذي أقيم الأحد الماضي بدولة المغرب انتهى لصالح نهضة بركان بثنائية مقابل هدف.

ويكفي الفريق الأبيض، الممثل المصري بالبطولة لتحقيق نتيجة الفوز بهدف من دون رد من أجل ضمان تحقيق اللقب الأفريقي الثاني له في بطوله الكونفدرالية.

وتواجه فريقي الزمالك ونهضة بركان ثلاثة مرات في المباريات الرسمية وكانت اثنتان منها في نهائي الكونفدرالية عام 2019 والتي توج بها الأبيض.

واستطاع نهضة بركان الفوز في لقاء الذهاب بهدف نظيف فيما حقق الأبيض الانتصار في لقاء العودة بهدف نظيف أيضا، ليحسم الأبيض البطولة بركلات الترجيح.

أما المباراة الثالثة كانت يوم الأحد الماضي في ذهاب نهائي الكونفدرالية للموسم الجاري وانتهت بفوز الفريق المغربي 2-1.

ومن المتوقع أن يخوض الفارس الأبيض لقاء الليلة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي

الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، سيف الجزيري، سامسون اإكينولا.