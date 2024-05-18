اليوم.. بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على هوفنهايم في الدوري الألماني



ياسر رشاد - القاهرة -

يحل فريق الكرة الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني ضيفا ثقيلا على نظيره هوفنهايم، في المواجهة المقرر إقامتها في تمام الرابعة والنصف من عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من مسابقة الدوري الألماني.



ويتواجد بايرن ميونخ في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 72 نقطة، محصلة الفوز فى 23 مباراة والتعادل في 3 وخسارة 7 مواجهات وتسجيل 92 هدفًا وتلقي 41، فيما يأتي هوفنهايم فى المركز السابع برصيد 43 نقطة.



ويأمل بايرن ميونخ في حسم وصافة الدوري الألماني هذا الموسم، حيث يأتى وصيفا بفارق نقطة واحدة عن شتوتجارت الوصيف والذي يلتقي مع بوروسيا مونشنجلادباخ فى نفس التوقيت.

وفاز بايرن ميونخ في الجولة الماضية على فولفسبورج بنتيجة 2-0 خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أليانز أرينا معقل البافاري، ضمن منافسات الجولة 33 من البطولة.

