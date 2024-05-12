عبر بيان رسمي.. الاتحاد السكندري يعلن تراجع طارق العشري عن استقالته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي الاتحاد السكندري تفاصيل جلسة محمد مصيلحي، ومدرب الفريق طارق العشري، عبر بيان رسمي.

وأوضح البيان أن العشري تراجع عن تقيدم استقالته، وأن قرار رحيله نتج عن الضغوط الشديدة التي تعرض لها.

وأردف البيان أنه أثناء اجتماع مصيلحي مع المدرب وجهازه المعاون، أكد العشري على تقديره الكامل والشديد لجماهير نادي الاتحاد السكندري وأنه أحد أبناء هذا النادي.

واختتم النادي في بيانه، أن محمد مصيلحى يعتبر طارق العشري أحد أبناء النادي الأوفياء ويعمل بجهد وإخلاص منذ توليه قيادة الفريق، وطالب رئيس النادي من الجماهير أن تستمر في دعمها ومساندتها للفريق خلال المرحلة المقبلة".

اقرأ أيضًا:

"تعرضت للإهانة".. طارق العشري يعلن رحيله عن الاتحاد السكندري على الهواء

بعد تصريحات العشري النارية.. رئيس الاتحاد السكندري لمصراوي: استقالة طارق مرفوضة