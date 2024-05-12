احتفل بالقوس ضد الأهلي.. من هو ماجد هاني لاعب بلدية المحلة؟ (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

احتفل لاعب خط وسط بلدية المحلة، ماجد هاني، بهدفه في مرمى الأهلي، بطريقة احتفال القوس.

ويعد ماجد هاني من أبناء نادي الزمالك، حيث نشأ هناك وتم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم وشارك معهم 3 مباريات فقط.

وفي بداية الموسم الجاري انتقل ماجد هاني إلى بلدية المحلة قادما من الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، في صفقة بلغت قيمتها 5 آلاف يورو.

وانتهت مباراة بلدية المحلة والأهلي، بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-1 في الدقائق الأخيرة.

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