"دوري جدي موديست".. كيف سخر رواد التواصل الاجتماعي من فوز الأهلي على بلدية المحلة ؟ (كوميكس)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز النادي الأهلي على نظيره بلدية المحلة بنتيجة 2-1 في الدقائق الأخيرة، ضمن مواجهات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.

وسخر رواد وسائل التواصل الاجتماعي من فوز الأهلي على البلدية في الدقائق الأخيرة، حيث نشرت أحدى الصفحات الساخرة "كوميك" للفنان عادل إمام من فيلم "عريس من جهة أمنية" وهو يقول: "لا ما أحنا ملوك +90 برضو وعاملين أرقام قياسية شديدة" (في إشارة لحديث الأهلي إلى ريال مدريد وبايرن ليفركوزن).

ونشرت نفس الصفحة صورة للاعب الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا، وهو يحتفل ساجدا بهدفه رغم رفع الحكم راية التسلل، وعلقت: "أمي لما تكون بتصلي وفيه حاجة على البوتجاز عايزاني أطفي عليها".

وسخرت صفحة أخرى من الفوز القاتل للأهلي عن طريق نشر صورة لثلاث شخصيات "سبايدرمان" ويشيرون على بعضهم البعض، في إشارة إلى الأهلي وريال مدريد وبايرن ليفركوزن.

وعلق أحد الجماهير بنشر صورة من فيلم "مرجان أحمد مرجان" للفنان أحمد السعدني وعلق: "احبائي لقد تسرعنا في الحكم على موديست"، ونشر آخر صورة لهدف موديست وعلق: "وحشنا أهلي +90، دوري جدي موديست".

اقرأ أيضًا:

بعد فوز مثير على المحلة.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

"تعرضت للإهانة".. طارق العشري يعلن رحيله عن الاتحاد السكندري على الهواء