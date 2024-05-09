الامارات | اعتزال نجمة عالمية في التنس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت الايطالية كاميلا جورجي الفائزة بأربعة ألقاب في دورات اللاعبات المحترفات لكرة المضرب "دبليو تي ايه" مسيرتها في سن الـ 32 عاماً، وفقا لما أعلنه الاتحاد الإيطالي للعبة.

لعبت جورجي، التي بلغت المركز 26 عالميًا عام 2018 في أعلى تصنيف لها، آخر مباراة لها في مارس في الدور الثاني لدورة ميامي لماسترز الالف حين تعرضت لخسارة قاسية على يد البولندية ايغا شفيونتيك المصنّفة اولى عالميًا 1-6 و1-6.

منذاك، لم تشارك في أي دورة.

ويشرف على تدريب اللاعبة الإيطالية والدها سيرجيو الذي يتميز بشعره الأبيض المهيب وشخصية مثيرة للجدل في ملاعب السيدات، وذلك بسبب انفعالاته ضد الحكام.

وفازت جورجي بدورة مونتريال للالف عام 2021، ووصلت إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى، عام 2018 ودورة الالعاب الاولمبية في طوكيو عام 2021.