الامارات | إصابة لاعب وسط ريال قبل شهر من كأس أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرّض لاعب الوسط الدولي الفرنسي أوريليان تشواميني لـ «كسر اجهاد في قدمه اليسرى»، وفقا لما أعلن نادي ريال مدريد الإسباني الخميس، من دون تقديم تفاصيل عن مدة غيابه قبل قرابة شهر على انطلاق كاس أوروبا لكرة القدم في ألمانيا.

وباتت الشكوك تحوم حيال مشاركة تشواميني (24 عاماً) في نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر في الأول من يونيو المقبل أمام بوروسيا دورتموند الالماني على ملعب ويمبلي الشهير، والذي تأهل له ريال بفوزه على بايرن ميونيخ الالماني 2-1 في إياب الدور نصف النهائي بعد تعادلهما 2-2 ذهاباً.

وخرج تشواميني من ملعب «سانتياغو برنابيو» في الدقيقة 70 ليدخل مواطنه إدواردو كامافينغا بدلاً منه.

كما لا توجد ضمانات بشأن عودة لاعب بوردو وموناكو السابق إلى المستطيل الاخضر قبل انطلاق كأس أوروبا 2024 في ألمانيا في 14 يونيو وحتى 14 يوليو المقبلين.

وكان تشواميني ضحية لإصابة مماثلة في أكتوبر 2023، وهي كسر في مشط القدم الثاني، العظم المركزي للقدم، وغاب عن الملاعب لفترة شهر ونصف وعن مباريات منتخب «الديوك» في نوفمبر.

ويشكّل غياب تشواميني ضربة قوية لناديه وللمنتخب الوطني، الذي يُعدّ ركيزة أساسية فيه، حيث يفتقد لجهود مدافع باريس سان جرمان لوكا هرنانديز المصاب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.