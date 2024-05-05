ما سبب ارتداء كريم نيدفيد شارة الكابتن في مباراة الجونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ارتدى لاعب خط الوسط الأهلي، كريم نيدفيد، شارة الكابتن في مباراة الجونة الجارية الآن.

وطرأ تغيير على تشكيل الأهلي قبل بداية المباراة، حيث شارك نيدفيد بدلا من السولية الذي عانى من الشد في العضلة الخلفية.

وبغياب عمرو السولية والشناوي وهاني عن التشكيل الأساسي، ارتدى كريم شارة القيادة متفوقا على علي معلول بمباراة.

وشارك نيدفيد في أول مباراة له مع الأهلي في موسم 2015/16 في ربع نهائي كأس مصر أمام سموحة، بينما شارك معلول في نفس الموسم والبطولة بنصف النهائي أمام إنبي.

وبعد تغيير التشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى:مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال - محمود متولي - علي معلول - محمد عبد المنعم.

خط الوسط: كريم نيدفيد - أمام عاشور - وكوكا.

خط الهجوم: بيرسي تاو - وسام أبو علي - حسين الشحات.

