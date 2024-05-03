عبد المنصف: "نجاح خالد بيبو جزء منه بسبب مباراة الـ6-1"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث محمد عبدالمنصف حارس مرمى الزمالك السابق، عن المباراة الشهيرة التي خسرها مع الأبيض من الأهلي، بنتيجة 6-1، مشيرا إلى أن جزء من تاريخ خالد بيبو لاعب الأحمر السابق، بسبب هذه المباراة.

وقال عبد المنصف في تصريحات عبر برنامج "اللعيب" على قناة إم بي سي مصر: "بالنسبة لي محمد صبحي رقم واحد في الزمالك نظرا للإمكانيات وصغر سنه، وجزء من نجاح وشهرة خالد بيبو على حسابي في مباراة الـ6-1.

وأضاف: "لكنه لاعبا محترما وكان قريبا مني في الملعب، لكن هذا اللقاء فرق معه في مسيرته ومعرفة الناس به، ولكن الناس تضعني في مباراة 6-1، ولم ينظروا إلى المستوى وتاريخ الحارس، ومعظم اللاعبين حاليا لا يعرفون سوى أن عبدالمنصف خسر 6-1، ولم ينظروا إلى تاريخ الحارس".

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