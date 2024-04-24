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عبد الحليم عبو: شخصية الأهلي وراء التتويج الإفريقي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعرب عبد الحليم عبو، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي عن سعادته بالتتويج باللقب الإفريقي وحجز بطاقة التأهل إلى ‏بطولة العالم للأندية‎.‎

وأوضح أن التحلي بشخصية الأهلي وراء التتويج الإفريقي والحصول على اللقب السادس عشر والتأهل إلى بطولة العالم للأندية ‏لأول مرة.‏

وأشار إلى أن الفريق مستمر في تحقيق أهدافه وإسعاد ‏جماهيره التي تستحق الفرحة، لا سيما أن جماهير الأهلي لا ترضى سوى ‏بالصعود على منصات التتويج وتحقيق الألقاب‎ .‎

وأشار عبو إلى أن المباريات الكبيرة دائمًا ما تشهد منافسة قوية خاصة في النهائيات، لذلك قدم الأهلي مباراة ‏قوية ونجح في ‏التتويج باللقب عن جدارة.‏

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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