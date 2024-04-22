الشريعي يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب أزمة الأهلي وإنبي

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات بسبب الأزمة الدائرة بعد ظهور مشهد الاحتفال من فريقي الأهلي وإنبي عقب نهاية مباراة الفريقين في ختام منافسات دوري الجمهورية مواليد 2003.

ودخل أهلي 2003 مباراة اليوم أمام إنبي وهدفه حسم تتويجه بلقب دوري الجمهورية للشباب للموسم الثاني على التوالي، حيث كان يتصدر الفريق جدول ترتيب البطولة برصيد 62 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن إنبي، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 59 نقطة، ولكن بعد فوز إنبي اليوم تساوى الفريقان في النقاط برصيد 62 نقطة.

وقال أيمن الشريعي في تصريحات لبرنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "الأزمة لا تخص إدارات الأندية سواء إنبي أو الأهلي أو المصري وإنما الأزمة في عامر حسين رئيس لجنة المسابقات الذي خاطبناه بشكوى رسمية وحذرنا مما حدث اليوم قبل أن يحدث".

وتابع: "لاعب المصري كان واضح تزويره للأوراق، وقدمنا أوراق تُثبت ذلك بكل سلاسة، وما حدث أمور هواة لا تخص مُحترفين، حالة التزوير ثابتة ولا يوجد بها جدال".

وأضاف: "لاعبو الأهلي بعد صافرة نهاية اللقاء (مكانتش مبسوطة) هل في بطل دوري بعد ما الحكم يصفر يبقى مش مبسوط؟".

وواصل: "اتحاد الكرة مش هيعرف ميعلنش إن إنبي بطل الدوري.. لاعب المصري لعب بسن مزور بفرق 6 سنين، وفي مليون طريقة للتحقق حتى لو بالتحاليل! واللاعب ده ملعبش تاني بعد شكوى إنبي".

وزاد: "مباراة اليوم لو لم تكن مذاعه لم يعرف بها أحد.. وهذا الموقف تكرر من 3 سنين ولم يعلم به أحد".

واستطرد: "اتحاد الكرة يعمل بالحلول القدرية.. ولكني أقول من الآن إنبي بطل دوري مواليد 2003 بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي".

واختتم: "النادي المصري ليس مسؤولا عن تزوير أوراق لأي لاعب، النادي يتعامل مع أوراق، وهذا ما حدث معي من قبل والنادي الأهلي اعترض وتم إبلاغنا بعدها بـ 5 أيام بتتويج الأهلي بالدوري لماذا لا يتم الحل لإنبي مثلما فعلتم مع الأهلي من قبل؟".