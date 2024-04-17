إصابة صفقة الاهلي الجديدة بالرباط الصليبي

تعرض محمد شكري، لاعب سيراميكا كليوباترا، الذي اقترب من العودة إلى النادي الاهلي خلال الفترة المقبلة، لقطع في الرباط الصليبي.

وأثبتت الفحوصات الطبية أن محمد شكري، إصابته بالرباط الصليبي، والتي تعرض لها خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا والمصري في الدوري الممتاز.

وكان محمد شكري قد انضم إلى صفوف سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية بين الاهلي وسيراميكا كليوباترا.

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الاهلي قام بالتعاقد مع شادي حسين ومصطفى سعد ميسي، مقابل الاستغناء عن خدمات شكري وأحمد ياسر ريان.

وأبلغت إدارة القلعة الحمراء، نظيرتها سيراميكا كليوباترا بعودة اللاعب لصفوفه مجددًا في نهاية الموسم الجاري، وذلك بناءً على بند خاص تم وضعه في عملية البيع.

جدير بالذكر أن الاهلي كان قد خسر بهدفين مقابل هدف أمام نظيره الزمالك، في القمة 127، ضمن منافسات الجولة العاشرة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.