تعرف على رسالة جوميز للاعبى الزمالك قبل لقاء القمه

ياسر رشاد - القاهرة - أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز مرانه الأخير على ملعب النادي حيث سبق المران جلسه مطوله مع اللاعبين استمرت نصف ساعه تحدث فيها عن اهميه لقاء القمه أمام الأهلي المقرر غدا الإثنين باستاد القاهره الدولي والمؤجل من الجوله العاشره لبطولة الدورى الممتاز وطالب اللاعبين بضرورة التركيز واستغلال جميع الفرص التى تتاح لهم أمام مرمى المنافس كما شرح بعض الأمور الفنية الخاصه بالخطه التى سيلعب بها. أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن القائمة التي ستخوض مباراة الأهلي المقرر لها في السابعة مساء غداً الاثنين على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بعدها أعلن المدير الفنى قائمة الزمالك لخوض اللقاء وضمت كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – محمود أشرف..

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي – سيف فاروق جعفر - سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا - ناصر ماهر – عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.