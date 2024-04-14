منتخب الصالات يهزم ناميبيا فى كأس الأمم الأفريقية ويتصدر المجموعة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة المدير الفني فوزا كبيرًا على نظيره المنتخب الناميبيى بعشرة أهداف مقابل ثلاثة فى الجولة الثانية بدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.

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سجل أهداف منتخب مصر كلا من خالد ماردونا ومحمد عبد الحميد كوكى وأحمد على هاتريك وهدف لكل من خالد ماردونا، علاء عيسي، عصام علاء، عبدالرحمن عيد، ليضمن الفراعنة التأهل لنصف النهائي.

وشهدت المباراة تألق محمود شوبير حارس مرمى المنتخب وعدد من اللاعبين على رأسهم عصام علاء وعلاء دونجا وخالد وليد.

وحصل محمد سعيد لبيب على لقب رجل المباراة.

يرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات والذى أكد رضاه عن مستوى اللاعبين والجهاز الفنى بالبطولة حتى الآن.