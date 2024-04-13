إصابة جديدة لـ بيرسي تاو قبل قمة الاهلي والزمالك

تجددت إصابة الجنوب أفريقي بيرسي تاو نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري المصري.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره الزمالك يوم الاثنين المقبل في مباراة القمة، ضمن منافسات الجولة العاشرة المؤجلة بمسابقة الدوري المصري، على ستاد القاهرة الدولي.

وباتت فرص لحاق بيرسي تاو بمباراة القمة أمام الزمالك بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية.

وتجددت إصابة الجنوب أفريقي في كاحل القدم والتي أبعدته خلال الفترة الماضية، حيث سيخضع لكشف طبي جديد خلال الساعات المقبلة لحسم موقفه.

وسيفقد فريق الاهلي في مباراة القمة السداسي: محمد الشناوي وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات وياسر ابراهيم ومحمد الضاوي كريستو، فيما لم يتم تحديد موقف كريم نيدفيد حتى الآن.

ويحتل فريق الاهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد الزمالك في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.