موعد مباراة اتحاد جدة المقبلة في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث فريق اتحاد جدة عن مداواة جراحه في ديربي جدة باستعادة نغمة الانتصارات أمام التعاون في الجولة المقبلة من منافسات الدوري السعودي.

وكان الاتحاد قد خسر في ديربي جدة أمام جاره الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم على ستاد الجوهرة المشعة في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرون من دوري روشن

تجمد رصيد اتحاد جدة عند النقطة 46 محتلاً المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي فيما يتواجد الأهلي في المركز الثالث بـ 51 نقطة خلف كل من النصر الوصيف والهلال المتصدر

موعد مباراة الاتحاد المقبلة

يستعد الاتحاد لمواجهة نظيره التعاون يوم الجمعة المقبل في إطار منافسات مباريات الجولة السابعة والعشرون من دوري روشن السعودي وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على ستاد الجوهرة المشعة.