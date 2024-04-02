جاياردو يكشف أسباب خسارة الاتحاد السعودي في ديربي جدة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، عن الأسباب التي أدت إلى خسارة الاتحاد في ديربي جدة أمام الأهلي.

وواصل الاتحاد نتائجه المخيبة في الدوري السعودي حيث تلقى خسارة جديدة أمام الأهلي في ديربي جدة على ملعب الجوهرة المشعةوالذي يندرج تحت منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

وقال جاياردو في تصريحات صحفية :" اهم سبب في خسارة المباراة، لاننا لم نستطع تحويل الفرص لأهداف اضافة الى صعوبات غيابات الفريق ".

وأضاف المدرب الأرجنتيني:" سيطرنا على مجريات المباراة و حصلنا على ١٢ فرصة لم نحولها لأهداف ".

وأضاف :"اشركت اللاعب همام الهمام لأنه لم يكن لدي حلول في دكة البدلاء".

موعد مباراة الاتحاد المقبلة

يستعد الاتحاد لمواجهة نظيره التعاون يوم الجمعة المقبل في إطار منافسات مباريات الجولة السابعة والعشرون من دوري روشن السعودي وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على ستاد الجوهرة المشعة.