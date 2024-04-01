توخيل يفقد الأمل في لقب الدوري ويهنئ ليفركوزن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد 11 موسما من الهيمنة، يجد فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم نفسه في موقف لم يعتد عليه من قبل، حيث يتخلف بفارق 13 نقطة عن باير ليفركوزن، المتصدر، ولا يوجد لديه أي أمل لقلب الأمور مع تبقي سبع مباريات على نهاية المسابقة.

وقال توماس مولر لاعب وسط بايرن ميونخ عقب الخسارة صفر / 2 أمام بوروسيا دورتموند «لست مدرسا للحساب، ولكن أعلم حسابيا أن كل شيء ما زال ممكنا. ولكن لنتحدث بصراحة، هذا غير واقعي».

خسارة بايرن ميونخ على أرضه أمام دورتموند هي الأولى له منذ عام 2014، ودفعت النهاية الحزينة لسلسلة الانتصارات توماس توخيل، مدرب بايرن، لتهنئة ليفركوزن على التتويج باللقب.

وقال «عقب المباراة، لا يوجد أي شيء يمكننا قوله سوى مبروك ليفركوزن».

وسيرحل توخيل، الذي واجه انتقادات شديدة، عن الفريق في الصيف.

وكان تم تعيينه في مارس 2023 خلفا ليوليان ناجلسمان، ورغم فوزه بلقب الدوري الألماني في الموسم الماضي في اليوم الأخير، فشل توخيل في جعل بايرن متماسكا، بأن يكون لديه قوة هجومية وصلابة دفاعية.

في الوقت نفسه، يمتلك باير ليفركوزن معظم الأشياء التي افتقدها بايرن هذا الموسم.

وتحت قيادة المدير الفني تشابي ألونسو، لم يخسر ليفركوزن في كافة المسابقات ومازال ينافس على لقبي كأس ألمانيا والدوري الأوروبي.

وكان الفريق قريبا من تلقي أول خسارة في الموسم السبت، ولكنه سجل في وقت متأخر من المباراة ليحقق الفوز 2 / 1 على هوفنهايم.

وأصبحت الأهداف التي تسجل في اللحظات الأخيرة والانتصارات في الوقت بدل الضائع علامة مسجلة لليفركوزن هذا الموسم.

ففي مطلع هذا الشهر، تأهل ليفركوزن لدور الثمانية بالدوري الأوروبي بعدما سجل باتريك شيك هدفين في الوقت بدل الضائع ليفوز الفريق على كاراباج 3 / 2.

وأعلن ألونسو الجمعة الماضي أنه سيستمر في تدريب ليفركوزن خلال الموسم المقبل.

هذه الأنباء أحبطت العديد من الفرق الأوروبية التي كان تسعى للتعاقد مع المدرب، وكان من بينهم بايرن.

وقال ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ للشؤون الرياضية لشبكة «زد.دي.إف» قبل عيد الفصح أمس «ستبحثون عن البيض، وأنا سأبحث عن مدير فني وربطت تقارير صحفية اسم ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني، بالعودة لتدريب بايرن، ولكن إيبرل رفض التعليق على هذه التكهنات».