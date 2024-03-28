أكرم عفيف يقترب من الدوري السعودي.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - بات اللاعب أكرم عفيف، نجم منتخب قطر ونادي السد القطري، قريبا من اللعب في الدوري السعودي للمحترفين الموسم القادم، بعدما تلقي عرضا في الفترة من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك وفقًا لما أكده الإعلامي بندر المشرافي، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الكأس، أن هناك عروض من الدوري السعودي للاعب أكرم عفيف.

ولم يذكر المشرافي، هوية الأندية السعودية التي ترغب في ضم أكرم عفيف، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن أوضح أنه من كبار دوري روشن.

وكان أكرم عفيف قد لعب دورًا مهمًا في تتويج منتخب قطر الأول لكرة القدم، بلقب كأس آسيا، بعد الفوز على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف، في شهر فبراير الماضي.

وسجل أكرم عفيف ثلاثية منتخب قطر في شباك الأردن في مباراة نهائي كأس أمم آسيا، عن طريق ركلات جزاء.