الامارات | مدرب بورتو يتّهم أرتيتا بإهانة عائلته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرّب بورتو البرتغالي سيرجيو كونسيساو ان الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال الإنكليزي أهان عائلته، خلال مواجهتهما أمس في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم. وبلغ أرسنال ربع النهائي بعد قلبه تأخره ذهاباً بنفس النتيجة (1-0) ثم فوزه بركلات الترجيح 4-2 حيث تألق حارسه الإسباني دافيد رايا الذي صدّ ركلتين.

قال كونسيساو في مؤتمر صحافي "ما قاله أرتيتا، نحو مقاعد البدلاء في الإسبانية، لقد أهان عائلتي". وتابع "قلت له في النهاية انه يتعيّن عليه الانتباه لان الشخص الذي أهانه لم يعد معنا". وأشارت مصادر في النادي اللندني لشبكة بي بي سي ان أرتيتا نفى تلك الاتهامات. وبدا المدرّبان في نقاش حاد بعد صافرة النهاية في أرض الملعب.

قال كونسيساو "عليه التركيز على تدريب فريقه. لم تكن النتيجة عادلة. استحق الفريق (بورتو) التأهل". وكان أرتيتا سئل قبل مؤتمر كونسيساو حول ما حصل بينهما، فردّ قائلاً "لا تعليق. شكراً لكم". وبلغ أرسنال ربع نهائي المسابقة للمرة الأولى منذ 2010 عندما تخطى بورتو تحديداً، لكن قرعة بالغة الصعوبة تنتظره الجمعة، مع تأهل أندية مانشستر سيتي الإنكليزي، بايرن ميونيخ الألماني، ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وباريس سان جرمان الفرنسي حتى الآن.

في المقابل، قال رايا (28 عاماً) القادم بالإعارة من برنتفورد الإنكليزي "نمارس كرة القدم من أجل لحظات مماثلة، أنا محظوظ للعب مع أرسنال، أن أكون في دوري الأبطال والتأهل إلى ربع النهائي".