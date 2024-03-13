شكرا لقرائتكم خبر عن بيان بحالة اللاعب أحمد رفعت : لم يسترد الوعى بشكل كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت المستشفى التي يتواجد بيها أحمد رفعت لاعب فريق مودرن فيوتشر بيان توضيحى لحالة اللاعب حاليا التي تعرض للسقوط في مباراة فريقه أمس أمام الاتحاد السكندرى بالدورى المصرى الممتاز.

وجاء البيان كالتالى "

حالة من الفزع سيطرت على الجماهير المصرية بشكل عام وعشاق الساحرة المستديرة بشكل خاص، بعد السقوط المفاجئ لأحمد رفعت صانع ألعاب مودرن فيوتشر خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى حيث سقط اللاعب مغشياً عليه بشكل مفاجئ دون أى تدخلات، وهو ما أثار حالة من الرعب بين زملائه.

وفور سقوطه على أرض الملعب هرعت الأجهزة الطبية إلى اللاعب لإعادته إلى الوعى لكن دون جدوى بسبب توقف عضلة القلب، وعلى الفور تم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد الإسكندرية الذى كان يشهد اللقاء، وبعد محاولات مكثفة من الأطباء بدأ اللاعب فى استعادة وعيه بشكل تدريجى، بعدما توقف قلبه لفترة وصلت إلى ساعة ونصف تقريباً.

واطمأن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، على حالة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر أحمد رفعت، وتواصل مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لنقل الصورة عن وضعه الصحي، وذلك على خلفية تعرضه أمس لحالة هبوط في الدورة الدموية وأزمة قلبية أثناء مشاركته في مباراة الاتحاد ومودرن فيوتشر باستاد الإسكندرية.

وتبين أن اللاعب أحمد رفعت سقط بصورة مفاجئة أثناء مجريات الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين فريق الاتحاد السكندري وفيوتشر، وكانت الأجهزة الفنية استدعت سيارة إسعاف انتقلت الى داخل أرضية الملعب لنقل اللاعب لأحد المستشفيات القريبة، إذ سقط اللاعب بصورة مفاجئة دون أى تدخل أو مشاركة فى اللعبة ،ويجري الآن تقديم الإسعافات اللازمة .