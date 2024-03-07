بعد تدخل حسام حسن.. تأجيل مباراة جديدة للأهلي في الدوري رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، الموافقة على طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، بتأجيل مباراة الأهلي وإنبي بالدورى المصري المحدد لها يوم 15 مارس الجاري.

ووفقًا لبيان المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن قرار التأجيل جاء حرصًا على مصلحة المنتخب وتوفير جميع الظروف الملائمة لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر المقبل، مع قيام إدارة المسابقات بتحديد الموعد البديل.

وكان حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني قرر إقامة معسكر مغلق للفراعنة خلال شهر مارس الحالي وخوض بطولة ودية في دولة الإمارات.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري ضد منتخب نيوزيلندا في 22 من الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن حسام حسن تولى قيادة المنتخب المصري مؤخرًا خلفًا من البرتغالي روي فيتوريا والذي أقيل من منصبه بعد الإقصاء من بطولة كأس أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2023".

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