القنوات الناقلة لنهائى كأس مصر بالسعودية على النايل سات

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القاهرة - سامية سيد - لا صوت يعلو فوق صوت نهائي كأس مصر، والذي يجمع قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية، للمرة الأولى في تاريخ البطولة المحلية.

القنوات الناقلة لنهائي كأس مصر بالسعودية علي النايل سات... موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل، بالمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لنهائي كأس مصر بالسعودية علي النايل سات

تنقل قنوات : " Mbc masr، On time sports، ssc" مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

القنوات الناقلة لنهائي كأس مصر بالسعودية علي النايل سات.. مشوار القطبين بالكأس

استهل النادي الأهلي مشواره في كأس مصر بالفوز على منتخب السويس بهدف نظيف، قبل أن يفوز في دور الـ 16 على الداخلية 2-0، ثم فاز في ربع النهائي على المصري 2-1، وفي نصف النهائي تغلب على إنبي 3-0.

استهل الزمالك مشواره في كأس مصر بالفوز على بروكسي بنتيجة 3-2، ثم فاز في دور الـ 16 على فاركو بنتيجة 3-1، قبل أن يهزم المقاولون العرب 6-1 في ربع النهائي، وفي نصف النهائي وبعد مواجهة درامية، نجح الزمالك في تخطي بيراميدز بالفوز بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية، بعدما كان اللقاء قد انتهى بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم.

القنوات الناقلة لنهائي كأس مصر بالسعودية علي النايل سات.. حكم قمة الكأس

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم على الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو لإدارة نهائي كأس مصر في السعودية بين الأهلي والزمالك.

وأكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن هناك بعض الحكام كانوا على خلاف مع فيتور بيريرا، بسبب القائمة الدولية، مشيرًا إلى أن المدرب بدأ مشروعه هذا الموسم بـ(التصنيف)، وتم اكتشاف العديد من الأسماء الجديدة، بعدما كان هناك عدد مُحدد فقط من الحكام يظهرون في المباريات.

القنوات الناقلة لنهائي كأس مصر بالسعودية علي النايل سات.. الأهلي يحمل الرقم القياسي

يحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج (38)، مقابل 28 للزمالك و6 لكل من الترسانة والاتحاد السكندري.