شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى عن حكم نهائى الكأس بين الأهلى والزمالك: شرس ولا يعرف التهاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد الشناوي الحكم الدولي السابق، أن اختيار البرازيلي أندرسون لإدارة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، المقرر إقامته بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة المقبل، هو اختيار موفق من اتحاد الكرة.

وقال الشناوي في تصريحات عبر برنامج "أخبار أون تايم": هناك رأي عام يسير في اتجاه وجود حكم أجنبي لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي الكأس وهذا لا يقلل من قيمة حكامنا، والحكم البرازيلي جسمانياً قوي جداً وبدنياً نفس الأمر، وفنياً في احتساب الأخطاء الحكام الناجحين غالباً يكونوا في البرازيل أو المكسيك، لأن الكرة عندهم مختلفة، وسعيد بأنه تم اختيار حكم على قدر المباراة.

أضاف: الحكم البرازيلي دولي من 2014، ومتميز جداً، ونتمنى التوفيق له في المباراة بغض النظر عن الطرف الفائز.

واختتم: حكام البرازيل لديهم قدرة على إدارة المباريات تحت الضغوط الجماهيرية ولا يتهانون في البطاقات ووجود الفار سيدعم قراراته، وهو حكم شرس ليس سهلاً لديه قوة ولا يتردد وشخصيته قوية.

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم على الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو لإدارة نهائي كأس مصر في السعودية بين الأهلي والزمالك.

ولد أندرسون في يناير 1981 في مدينة سانتا ماريا، ريو جراندي دو سوي في البرازيل، ويبلغ من العمر 43 عامًا، ويمتاز الحكم المخضرم بالقوة البدنية وبنيانه الجسماني القوي، ويبلغ وزنه 89 كجم، وطوله 182 سم.