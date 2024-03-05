شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يؤجل إقامة دورة رخصة التدريب pro فى مصر 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي اتحاد الكرة ردا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، علي طلب إقامة دورة رخصة التدريب pro في مصر أسوة بالمغرب.

جاء رد الكاف برفض الطلب فى هذا التوقيت بداعي أن شروط إقامة دورة الرخصة pro تتضمن أن يمر علي إقامة دورة الرخصة A في أى بلد 3 سنوات علي الأقل حتي تستطيع تنظيم الـpro.

ويسعي علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة للحصول علي استثناء من الكاف لإقامة الرخصة pro في مصر ، خاصة وان تكلفة إقامتها في المغرب 5 آلاف دولار للمدربين المصريين .

من ناحية أخرى، استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على إقامة مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2023 – 2024 بمشاركة أندية الدوري الممتاز مع أندية القسم الثاني خلال فترة توقف منتخب مصر فى مارس المقبل وتحديدا فى الفترة من 16 وحتى 28 من نفس الشهر على أن تقام مباريات دور الـ 16 ، في شهر إبريل المقبل.