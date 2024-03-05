شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يؤجل إقامة دورة رخصة التدريب pro فى مصر 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقي اتحاد الكرة ردا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، علي طلب إقامة دورة رخصة التدريب pro في مصر أسوة بالمغرب.
جاء رد الكاف برفض الطلب فى هذا التوقيت بداعي أن شروط إقامة دورة الرخصة pro تتضمن أن يمر علي إقامة دورة الرخصة A في أى بلد 3 سنوات علي الأقل حتي تستطيع تنظيم الـpro.
من ناحية أخرى، استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على إقامة مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2023 – 2024 بمشاركة أندية الدوري الممتاز مع أندية القسم الثاني خلال فترة توقف منتخب مصر فى مارس المقبل وتحديدا فى الفترة من 16 وحتى 28 من نفس الشهر على أن تقام مباريات دور الـ 16 ، في شهر إبريل المقبل.
ووافق الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، على تأخر انضمام لاعبي الأهلي للمعسكر المقبل حتى يوم 15 مارس بدلاً من انضمامهم فى 12 من نفس الشهر، وهو الموعد المحدد لانطلاق المعسكر.
وجاء ذلك بعدما وضعت رابطة الأندية مباراة الأهلي وإنبي في الدوري لتقام يوم 15 مارس أي بعد انطلاق معسكر المنتخب بثلاثة أيام، ومن المقرر أن ينطلق المعسكر يوم 12 مارس بدون المحترفين ولاعبي الأهلي، وإنبي إذا وقع الاختيار على لاعبي الفريق البترولى.
ظهرت بعض ملامح معسكر المنتخب الأول مع العميد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، الذى ينطلق فى شهر مارس المقبل، ويشهد المشاركة فى الدورة الودية الدولية بالإمارات بمشاركة منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز