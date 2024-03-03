لاعب الأهلي يتحدث عن إمكانية انتقاله للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

علق لاعب الأهلي المعار إلى المقاولون العرب عمار حمدي، على إمكانية انضمامه إلى صفوف نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى رغبته في العودة إلى النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي.

وقال حمدي في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "في بداية الموسم عانيت من إصابة في أنكل القدم، وتحاملت على نفسي وهو ما جعل الإصابة تتجدد وتتفاقم، وسأعود إلى الملاعب بداية من مباراة الإسماعيلي بالدوري".

وأضاف: "شعرت أن النادي الأهلي لا يرغب في وجودي بداية الموسم، بعد حديث أمير توفيق مدير التعاقدات معي قبل بداية الموسم، لذلك قررت الرحيل معاراً إلى صفوف المقاولون العرب، بعد تواصل شوقي غريب معي".

وتابع: "بعض جماهير الاتحاد هاجمتني في بداية الموسم، وقمت بالرد عليهم بطريقة غير لائقة، وأعتذر لرئيس نادي الاتحاد السكندري محمد مصيلحي ولجماهير النادي لما بدر مني، ولعدم استمراري مع الفريق هذا الموسم، ولكني فضلت البقاء في القاهرة لأكون بالقرب من أهلي".

واختتم: "يتبقى في عقدي أربعة مواسم مع النادي الأهلي، ولن أطلب الرحيل عن صفوف المارد الأحمر حال قرر تجديد إعارتي مرة أخرى، الانضمام إلى الزمالك إذا طلبي؟، أبذل قصارى جهدي من أجل العودة للأهلي مجدداً".

وانضم عمار حمدى إلى صفوف المقاولون العرب، بداية الموسم الحالي على سبيل الإعارة قادمًا من النادي الأهلي، حتى نهاية الموسم الحالي.

"الدماطي يقترب".. الخليج 365 يكشف ترتيبات الأهلي الأخيرة لمواجهة الزمالك وموعد السفر للسعودية

"نسيوا استلمنا الفريق إزاي".. مدرب الزمالك السابق يكشف ما فعله بعد أوسوريو

بسبب الأهلي.. الزمالك يرفض طلبا للـ كاف