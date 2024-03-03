شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى يسافر إلى ألمانيا لبدء المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر محمد الشناوي قائد الأهلي إلى مدينة ميونيخ الألمانية في شهر أبريل القادم لبدء المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة الخلع في الكتف، بعدما أدى المرحلة الأولى من التأهيل فى القاهرة.

وسبق أن أجرى محمد الشناوي عملية جراحية في الكتف في ألمانيا منذ فترة بعد إصابته خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وواصل محمد الشناوي كابتن الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء بعض ‏الفقرات ضمن البرنامج الخاص به تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، قبل السفر إلى الخارج لأداء المرحلة الثانية من التأهيل.

وكشف مصدر أن الشناوي لم يحرك ذراعه حتى الآن، ويقوم بمرحلة الجري حول الملعب قبل السفر إلى الخارج لاستكمال برنامجه التأهيلي في رحلة التعافي من الإصابة بخلع في الكتف، قبل أن ينتظم في تدريبات فريقه الجماعية، ومن ثم جاهزيته للمشاركة في المباريات‏

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه صباح اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة ‏الزمالك في نهائي كأس مصر والمقرر لها يوم 8 مارس الجاري على استاد «الأول بارك» ‏في السعودية.‏

وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا أمس في مباراة يانج أفريكانز التنزاني تدريبات استشفائية؛ ‏للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما اشتملت تدريبات باقي اللاعبين على جزء بدني وتقسيمة بالكرة والتي حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الخططية.‏

وأغلق الأهلي ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت بعد الفوز على يانج أفريكانز في ‏المباراة التي أقيمت أمس على استاد القاهرة بهدف دون رد، وحسم التأهل إلى الدور ربع ‏النهائي للبطولة متصدرًا قمة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.‏