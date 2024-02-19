شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة الشاطئية يختتم مبارياته فى كأس العالم بالفوز على أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى، على منتخب أمريكا فى ختام دور المجموعات بكأس العالم بنتيجة 5-4 . سجل أهداف الفراعنة حسام باولو هاتريك،أحمد الشحات والحسينى طه، وتعود بعثة المنتخب غدا فى الواحدة ظهرا.

ويرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية، والذى أكد أن اللاعبين والجهاز الفنى قدموا أقصى ما لديهم خلال المباريات ولولا نقص الخبرة لكان وغياب التوفيق فى المباريات الماضية لوصل المنتخب إلى دور الثمانية بالبطولة.

وضمت قائمة الفراعنة فى كأس العالم كلا من محمد السيد وابراهيم حسن لحراسة المرمى واللاعبين مصطفى سمير ،مصطفى شيكا ،مصطفى صاصا ،حسان محمد ،أحمد الشحات ،هيثم عاطف كوستا ،الحسينى طة ،محمد عبد النبي لوحا، حسام باولو وإسماعيل بهجت.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل طبيبا، عباس حسانين المدلك، الجهاز الإدارى أحمد سامي ومحمد منجى،وائل طلال المنسق الإعلامي واسلام شاكر مدير المهمات.