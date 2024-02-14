ضياء السيد ينصح كولر باللعب بأسلوب دفاعي أمام بلوزداد

ياسر رشاد - القاهرة - قال ضياء السيد، نجم النادي الأهلي السابق أنه على مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر الاعتماد على الأسلوب الدفاعي والهجمات المرتدة في مباراة شباب بلوزداد الجزائري.

أضاف ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي لم يخض أي مباراة رسمية منذ أكثر من شهر، وكنت أرى ضرورة عودة مسابقة الدوري بعد خروج منتخب مصر من بطولة كأس إفريقيا".

وواصل: "الأهلي سيجد صعوبة في مباراة شباب بلوزداد، بسبب ابتعاده عن المباريات، وأعتقد أن الحالة البدنية للاعبين لن تكون جيدة، لذا إذا كنت مكان مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي لقررت الاعتماد على الهجمات المرتدة".

وأضاف: "على مارسيل كولر العمل على تضييق مساحات الملعب أمام شباب بلوزداد، واللعب بخط دفاع متأخر، مع القيام بهجمات مرتدة يتم تنفيذها بشكل جيد".

وأختتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "فريق شباب بلوزداد سيضغط على الأهلي في هذه المباراة، ومن الأفضل أن يقابل هذا الضغط مساحات غير واسعة".

