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التعادل الإيجابي يحسم مباراة البنك الأهلي وسموحة في الدوري المصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة الجولة الـ12 من الممتاز، والتي جمعت بين فريقي البنك الأهلي وسموحة، على ستاد "الإسكندرية".

ونجح لاعب البنك الأهلي ياو أنور من إحراز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول.

وتمكن اللاعب حسام حسن لاعب سموحة، من تسجيل هدف التعادل للفريق السكندري في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع فريق سموحة رصيده إلى النقطة رقم 17 في المسابقة ليحتل المركز السادس في جدول الترتيب، فيما رفع فريق البنك رصيده إلى النقطة العاشرة ليحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب المسابقة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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