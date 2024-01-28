معتمد جمال يضع اللمسات النهائية لخطة الزمالك قبل مواجهة أهلي جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرر أن يلقي معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين في الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت الإمارات، الثالثة والنصف بتوقيت مصر، استعداداً لمواجهة أهلي جدة السعودي المقرر لها اليوم الأحد.

وتنطلق مباراة الزمالك وأهلي جدة السعودي، في السادسة مساء اليوم، في ملعب آل مكتوب، بنهائي كأس دبي للتحدي.

وسيقوم المدير الفني خلال المحاضرة، بشرح خطة اللعب، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية استعداداً للقاء المرتقب أمام أهلي جدة السعودي، على أن يعلن التشكيل في نهاية المحاضرة.

جدير بالذكر أن الزمالك حقق الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح في نصف النهائي بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق، في حين تأهل أهلي جدة بعد فوزه على وهان ثري الصيني.

