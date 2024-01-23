أحمد حجازي: أشعر بالحزن رغم تأهلنا لثمن النهائي

ياسر رشاد - القاهرة - علق حمد حجازي مدافع منتخب مصر على التاهل للدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم افريقيا عقب التعادل أمام الرأس الأخضر بثنائية لكل فريق.

وقال أحمد حجازي في تصريحات عبر فضائية “بين سبورتس” عقب نهاية المباراة: “ نشعر كلاعبين بالحزن في ظل نتائجنا بدور المجموعات، نشعر أننا مقصرون ونحاول علاج هذا الامر خلال الفترة المقبلة ”.

وتابع: “ في مباراة اليوم كان يجب أن نكون على قدر المسؤولية بشكل أكبر لأننا لم نكن نعلم نتيجة مباراة غانا، يجب أن نتحسن في الكثير من الأمور قبل مباراة ثمن النهائي ”.

وأضاف حجازي: “ إعتدنا على تقديم الأداء الجيد عندما نلعب تحت ضغط لكن ذلك لن يفيدنا كثيراً في المرحلة المقبلة ”.

وأتم: “ بالنسبة لي كما قلت اشعر بحزن شديد، لكننا نمتلك لاعبون كبرا قادرون على التعامل مع هذه المواقف الصعبة ”.