الأهلي يواصل الاستعدادات بمعسكر الإمارات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

خاض الفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، مرانه الثاني في معسكر عجمان بالإمارات، عصر اليوم الأحد.

وكان الفريق قد خاض مرانه الأول مساء أمس السبت، بعد الوصول مباشرة إلى الإمار ات، في إطار الجدول التدريبي المحدد للاعبين.

ويخوض الأهلي أولى وديات المعسكر يوم الثلاثاء المقبل، عندما يلاقي فريق الأخدود السعودي في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب اتحاد كلباء.

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