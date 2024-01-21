شجار عنيف بين لاعبي المغرب والكونغو في كأس الأمم الأفريقية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - دخل لاعبو المنتخب المغربي ومنتخب الكونغو الديمقراطية، في مشادة قوية بعد نهاية مباراة الفريقين، في الجولة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2023.

وانتهى اللقاء بين المنتخبين بنتيجة التعادل الإيجابي، بهدف لكلا منهما في المباراة التي أقيمت بينهما على، ملعب " لوران بوكو" بمدينة سان بيدرو الإيفوارية.

وحدثت مشادة عنيفة بين لاعبي المنتخبين عقب نهاية اللقاء مباشرة، مما أدى إلى نزول رجال الأمن إلى أرض الملعب لحل الأزمة بشكل سريع.

ويتواجد منتخبا المغرب والكونغو الديمقراطية في المجموعة السادسة بالبطولة، رفقة كلا من تنزانيا وزامبيا.