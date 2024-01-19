الزمالك بالزي التقليدي في مواجهة الوحدة الإماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - أقيم اليوم الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والوحدة الإماراتي المقرر لها غداً السبت في نصف نهائي بطولة نادي الوحدة الودية، التي تقام في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.

ويشارك فريق الزمالك في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي بجانب أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وتقرر أن يرتدي فريق الزمالك لزيه التقليدي القميص الأبيض والشورت الأبيض، بينما يرتدي فريق الوحدة الإماراتي زيه التقليدي باللون الكحلي، وفقا لما تم الاتفاق عليه.

وحضر من جانب نادي الزمالك في الاجتماع كل من أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات.

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