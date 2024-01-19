طالبه بهذا الأمر سريعا.. تفاصيل مكالمة كلوب مع صلاح بعد إصابته

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مطلع، تواصل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، مع محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني المصري، بعد تعرضه للإصابة في مواجهة غانا أمس.

وتعرض محمد صلاح للإصابة في مواجهة مصر وغانا التي أقيمت أمس في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وغادر الملعب قبل انتهاء أحداث الشوط الأول.

وأوضح المصدر، أن "كلوب" اطمئن على محمد صلاح، بعد علمه بتعرضه للإصابة، وأخبره الأخير أنها بسيطة والأمور بخير وسيخضع لكشف طبي اليوم لزيادة الاطمئنان.

وأضاف المصدر، أن كلوب طالب محمد صلاح، بتجاوز تلك الأزمة سريعا، ولا يترك الإحباط يسيطر عليه، ولا يتعجل في العودة للمشاركة، إلا بعد التأكد من الجاهزية بشكل تام.

وأتم المصدر، أن صلاح أخبر المدير الفني الألماني، أنه خرج من الملعب، بعدما شعر ببعض الآلام في العضلة الخلفية، خشية من تفاقمها، وزيادة الأمور.

جدير بالذكر أن منتخب مصر، تعادل أمس مع غانا بهدفين لكل فريق، في الجولة الثاني من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ويستعد لمواجهة كاب فيردي في الجولة الأخيرة يوم الإثنين المقبل.

ويحتل منتخب مصر، المركز الثاني في جدول المجموعة الثانية برصيد نقطتين، بينما يتصدر منتخب كاب فيردي برصيد ثلاثة نقاط.

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