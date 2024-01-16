بوصلة مورينيو باتجاه الدوري السعودي

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وكانت إدارة ذئاب العاصمة قد أعلنت نهاية رحلة المخضرم البرتغالي مع صفوف الفريق الأول، أمس.
وأكد الصحفي «بن جاكوبس»، على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، أن مورينيو لن يجلس كثيرا دون عمل، مع اهتمام أندية عدة بخدماته، خاصة في الدوري السعودي للمحترفين.
وأضاف: «مورينيو رفض في وقت سابق تدريب الهلال، لكن الأمر قد يختلف مع نقاشات النصر والأهلي».
وكان جوزيه مورينيو أكد في تصريحات تلفزيونية سابقة، أنه سيعمل في الدوري السعودي خلال المستقبل، لكن دون تحديد موعد معين.
وحاول النادي الأهلي التعاقد مع مورينيو خلال الفترة الصيفية الماضية، إلا ان محاولاتها لم يكتب لها النجاح، في ظل تمسك إدارة روما بالمدرب حينها.
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