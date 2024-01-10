شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للناشئين 2008 يختتم معسكره ب 3 مواجهات ودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس، معسكره اليوم الأربعاء، بعد خوض سلسلة من المباريات الودية، في إطار رغبة الجهاز الفني في اختيار العناصر التي سيتم الاعتماد عليها في المرحلة المقبلة.

وخاض منتخب مصر الودية الأولى أمام فريق الشمس مواليد 2003، حيث استطاع الفوز عليه بهدفين دون رد، ثم خسر أمام إنبي بهدفين دون رد، وأخيرًا فاز منتخب الناشئين على الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المطروحي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وسيكون أول ارتباط رسمي للفراعنة الصغار في شهر أبريل المقبل، وذلك بخوض الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للناشئين، وهي البطولة المؤهلة بدورها إلى بطولة كأس العالم للناشئين 2025.

ويضم الجهاز الفني كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، وأحمد رؤوف مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، بجانب أيمن حافظ مديرا إداريا.