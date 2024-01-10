شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات لا تفوتك عن تاريخ أمم أفريقيا لليد قبل انطلاق النسخة 26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد استاد القاهرة لإستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية الـ 26 لكرة اليد التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجارى و المؤهلة لأولمبياد باريس .

بداية انطلاق أمم أفريقيا لكرة اليد جاء عام 1974 فى تونس التى حصلت على أول لقب إفريقى .

تعد منتخبات تونس و الجزائر و مصر أصحاب النصيب الأكبر فى تاريخ التتويجات ، حيث يأتى منتخب تونس في صدارة سجل التتويجات بالبطولة حيث فاز بـ 10 مناسبات أعوام (1974 - 1976 - 1979 - 1994 - 1998 - 2002 - 2006 - 2010 - 2012 - 2018) وحقق المنتخب التونسى المركز الثانى (الميدالية الفضية) في 8 نسخ والمركز الثالث (الميدالية البرونزية) 6 مرات، .

ويعد المنتخب التونسي أكثر المنتخبات مشاركة ببطولة الأمم الإفريقية برصيد 25 مشاركة منذ انطلاق البطولة في نسختها الأولى في تونس عام 1974.

بينما يأتي منتخب مصر في المركز الثانى في جدول ترتيب المنتخبات الأكثر تتويجا باللقب الإفريقي برصيد 8 ألقاب،

أعوام 1991،1992،2000،2004،2008 ،2016,2020 ,2022 ، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقا ولم تشارك مصر فى أول نسختين أعوام 1974، 1976.

وحقق المنتخب المصري المركز الثاني في 6 مناسبات والمركز الثالث 6 مرات، وجاء فى المركز الرابع ثلاث مرات وهو ثالث المنتخبات الإفريقية مشاركة ببطولات إفريقيا برصيد 23 مشاركة لم تشارك مصر فى اول مشاركتين اعوام 1974 و 1976.

ويأتي منتخب الجزائر في المركز الثالث في سجل التتويجات برصيد 7 ألقاب، فيما حقق المنتخب الجزائري المركز الثاني في 7 نسخ. والمركز الثالث في خمس بطولات.

واستضافت تونس النسخة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية للرجال لكرة اليد عام 1974 وتوج المنتخب التونسي باللقب الافريقي في النسخة الأولى أمام منتخب الكاميرون الذى احتل المركز الثاني ومنتخب السنغال في المركز الثالث.