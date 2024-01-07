إريك ماكسيم يفكر في الانضمام لدوري روشن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير صحفية ألمانية أن لاعب نادي بايرن ميونخ، المهاجم الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ، قد يكون قريبا من أن يكون ضمن انتقالات الدوري السعودي «دوري روشن»، بعد مسيرة مميزة للاعب مع العملاق البافاري خلال السنوات الماضية.

ووفقا لما أورده الإعلامي الألماني فلوريان بلتنبرغ، خلال حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، فإن النجم الكاميروني لا يستبعد مغادرة البايرن في ينايركانون الثاني الجاري، رغم نية النادي في الإبقاء عليه، وكذلك رغبة زملائه في استمراره.

وأشار بلتنبرغ إلى أن اللاعب قد يكون أحد انتقالات الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، موضحا: «موتينغ يريد الرحيل كصفقة انتقال حر في صيف العام الحالي.. نادي مانشستر يونايتد يسعى لضمه، لكنه يحبذ الانضمام إما لدوري روشن أو للدوري القطري».

وينتهي عقد اللاعب، صاحب الـ34 عاما، مع ناديه في يونيو 2024، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 3 ملايين يورو، استنادا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.