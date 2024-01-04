شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى: حظوظ منتخب تونس كبيرة والزمالك فريق كبير والمستحقات محلولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر سيف الجزيرى مهاجم نادى الزمالك ومنتخب تونس، عن سعادته بعد انضمامه لمنتخب تونس فى كأس أمم افريقيا المقرر إقامتها فى كوت ديفوار 2024.

وقال سيف الجزيرى فى مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "سعيد جدا بالانضمام إلى منتخب تونس وإن شاء الله سأقدم كل ما لديه لمساعدة المنتخب فى البطولة، وحظوظ منتخب تونس كبيرة فى الذهاب بعيدا بأمم أفريقيا القادمة".

وأضاف الجزيرى: "لدينا العديد من العناصر الرائعة فى المنتخب على رأسهم يوسف المساكنى، وأتمنى تواجد أكثر من منتخب عربى فى المربع الذهبى بأمم أفريقيا".

وعن الزمالك، قال: "الأمور أفضل حاليا فى الزمالك والمستحقات محلولة والزمالك فريق كبير ودائما يراهن على البطولات".

وتابع: "سعيد جدا بتجديد عقد أحمد فتوح مع الزمالك وبقاء اللاعب لأنه إضافة كبيرة لأى فريق وبقائه يمنحنا القوة".

وعن بن شرقى وفرجانى ساسى، قال: "هم حاليا متواجدين فى دوريات أخرى واتمنى لهم التوفيق ولا أعلم شىء عن عودتهم أم لا".