اخبار الرياضه

يقود النجم المصري محمد صلاح، تشكيل فريقه ليفربول لمواجهة مضيفه فريق كريستال بالاس، المقرر لها في تمام الثانية والنصف من ظهر اليوم السبت، على ملعب "...اقرأ المزيد...
موعد مباراة مصر ضد موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا والقنوات الناقلة
يستضيف منتخب مصر نظيره موريتانيا في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025...اقرأ المزيد...
دورة بكين: غوف تقلب الطاولة على بادوسا وتبلغ النهائي
قلبت الأميركية كوكو غوف المصنّفة سادسة عالميا الطاولة على الإسبانية باولا بادوسا وتغلبت عليها 4
ليفربول أمام كريستال بالاس وكلاسيكو الهلال والأهلي.. جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة
تقام اليوم السبت، الموافق 5-10-2024، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة على مستوى مسابقات الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي والإيطالي...اقرأ المزيد...
سواريس يهاجم بييلسا "لا يقول صباح الخير"
شن نجم الأوروغواي المعتزل لويس سواريس هجوما على مدرب المنتخب مارسيلو بييلسا، محملا الأرجنتيني مسؤولية الأجواء السلبية التي خيمت على بعثة "لا سيليستي" في كوبا أميركا الأخيرة.