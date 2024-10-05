اخبار الرياضه

موعد مباراة مصر ضد موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

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موعد مباراة مصر ضد موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

يستضيف منتخب مصر نظيره موريتانيا في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025...اقرأ المزيد...

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اخبار الرياضه

ليفربول أمام كريستال بالاس وكلاسيكو الهلال والأهلي.. جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

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ليفربول أمام كريستال بالاس وكلاسيكو الهلال والأهلي.. جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت، الموافق 5-10-2024، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة على مستوى مسابقات الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي والإيطالي...اقرأ المزيد...

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