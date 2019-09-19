الحرس الوطني التجنيد استعلام برقم الهوية .. الاستعلام عن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الإدارية

موقع وزارة الحرس الوطني التجنيد استعلام برقم الهوية عن نتائج القبول في الوظائف المدنية والعسكرية، إعلان أسماء المرشحين والمرشحات المبدئية لشغل وظائف الحرس الوطني الإدارية، والتي تم التعيين عليها بالتعاون مع منصة التوظيف الإلكتروني جدارة بوزارة الخدمة المدنية، وتم نشر أسماء 276 متقدم ومتقدمة لمطابقة البيانات واجتياز اختبار المقابلة الشخصة بداية من يوم الأحد 30-1-1441 المقبل، في أماكن عقد المقابلات التي وردت في إعلان نتائج قبول وظائف الحرس الوطني والبالغ عددها 94 وظيفة إدارية.

الاستعلام عن نتائج قبول وزارة الحرس الوطني الإدارية سيكون من خلال رابط الموقع الرسمي للوزارة، على أن يكون مواعيد المقابلة الشخصية ومطابقة البيانات من يوم 30 محرم 1441، بدايةُ من الساعة التاسعة صباحاً في مقر “مركز التدريب والبرامج الثقافية بمدينة الملك عبد العزيز السكنية”، ويجب الالتزام بالشروط المحددة في إعلان نتائج القبول.

رابط الحرس الوطني التجنيد استعلام نتائج القبول

الشروط والضوابط التي يجب أن يلتزم بها المرشحين والمرشحات المقبلين مبدئيا على وظائف وزارة الحرس الوطني وبالتحديد الوظائف الإدارية وعددهم 276 متقدم ومتقدمة، تشمل المبين أدناة.

1- إحضار أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها. 2- إحضار سيرة ذاتية مكتوبة باللغة العربية. 3- الالتزام بموعد المقابلة المحدد وفي حال عدم الحضور سيعتبر ذلك عدولاً عن الرغبة في الترشيح. 4- أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها موضحاً بها التخصص والتقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج. 5- إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة مع إرفاق مفاتيح احتساب المعدل. 6-إحضار السجل الاكاديمي مع نسخة منه.

والاستعلام عن النتائج من خلال الدخول على موقع وزارة الحرس الوطني الإلكتروني والالتزام بما جاء من تعليمات وخاصة الحضور في الموعد المحدد وعدم التخلف عن الحضور حتى لا يتم إلغاء الطلب.